Экс-игрок сборной США Брэдли возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз»

Бывший полузащитник сборной США Майкл Брэдли стал главным тренером клуба «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщается на официальном сайте МЛС.

До этого момента 38-летний специалист работал с молодежной командой.

28 октября немца Сандро Шварца уволили с поста главного тренера «Нью-Йорк Ред Буллз». Он работал в клубе с декабря 2023 года.

Под его руководством команда в 81 матче одержала 31 победу, 21 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» занял 10-е месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.