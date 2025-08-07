Генменеджер «Лос-Анджелеса» Торрингтон — о переходе Сона: «Сонни — признанный победитель и специалист мирового класса»

Сопрезидент и генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон прокомментировал переход Сон Хын Мина.

«Сонни — мировая икона и один из самых динамичных и опытных игроков в мировом футболе. Его амбиции, способности и характер идеально соответствуют нашим ценностям. Мы гордимся тем, что он выбрал «Лос-Анджелес» для следующей главы своей выдающейся карьеры. Сонни — признанный победитель и специалист мирового класса, и мы уверены, что он возвысит наш клуб и вдохновит наше сообщество — как на поле, так и за его пределами», — цитирует Торрингтона пресс-служба «Лос-Анджелеса».

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.