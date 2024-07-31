Джикия — о переходе Алексея Миранчука в «Атланту»: «Завтра созвонимся. Поздравлю»

Защитник Георгий Джикия рассказал, что собирается позвонить Алексею Миранчуку и поздравить его с переходом в «Атланту Юнайтед».

«Честно, еще не созванивались. Наверное, завтра созвонимся. Поздравлю его. Что думаю о том, что российский игрок переходит в американский чемпионат? Что я должен думать? Зачем вы задаете такой вопрос, акцентируя на то, что он русский в Америке», — сказал Джикия.

30 июля американский клуб объявил о переходе россиянина, который подписал контракт сроком на 3,5 года с возможностью продления на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

28-летний Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 по 2024 год. Он провел за итальянский клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач. По итогам сезона-2023/24 полузащитник стал победителем Лиги Европы.