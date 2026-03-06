Трамп: «Мой сын — большой поклонник Месси»

Президент США Дональд Трамп на торжественном приеме «Интер Майами» в Белом доме заявил, что его сын, Баррон, является большим поклонником Лионеля Месси.

«Для меня большая честь сказать то, чего никогда не говорил ни один другой президент. Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси. Он (Баррон) — ваш большой поклонник. Он считает вас просто замечательным человеком. Он ваш огромный фанат, как и джентльмена по имени Роналду... Криштиану — великий. Вы великие спортсмены в этом виде спорта», — приводит Sport Bible слова Трампа.

В ноябре 2025 года Трамп на церемонии в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда сказал, что его сын является фанатом Роналду и назвал португальца величайшим футболистом всех времен (G.O.A.T.).

«Интер Майами» прибыл в Белый дом по случаю победы команды в Кубке МЛС. Месси впервые встретился с президентом США. В январе 2025 года аргентинец не смог присутствовать на вручении президентской медали, когда главой государства был Джо Байден.

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