«Интер Майами» без Месси и Альбы сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед»
«Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.
На 13-й минуте полузащитник хозяев Джексон Хопкинс открыл счет. После перерыва на поле у «цапель» появился Бальтазар Родригес, который сравнял счет на 64-й минуте.
Экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси и Жорди Альба пропустили игру.
«Интер Майами» набрал 46 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» — последний (21 очко).
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