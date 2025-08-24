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24 августа 2025, 04:37

«Интер Майами» без Месси и Альбы сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джексон Хопкинс забивает гол &quot;Интер Майами&quot;.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.

На 13-й минуте полузащитник хозяев Джексон Хопкинс открыл счет. После перерыва на поле у «цапель» появился Бальтазар Родригес, который сравнял счет на 64-й минуте.

Экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси и Жорди Альба пропустили игру.

«Интер Майами» набрал 46 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» — последний (21 очко).

Чемпионат США. Неделя 28.
24 августа 2025, 02:30. Audi Field (Вашингтон)
Ди Си Юнайтед
1:1
Интер
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Жорди Альба
Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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