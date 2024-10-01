Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Девушка полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука Елена рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после переезда в США.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоила 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября», — написала девушка в соцсети.

Ранее Миранчук рассказал, какие места планирует посетить в США.

28-летний россиянин перешел в «Атланту» 20 июля. С тех пор он сыграл в 6 матчах МЛС и забил 2 гола.