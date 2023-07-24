Дебютный матч Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении

Первый матч форварда Лионеля Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении.

Игру «Интер Майами» и «Крус Асуль» посмотрели около 12,5 миллиона телезрителей, что стало самым высоким показателем за всю историю.

В этом матче 36-летний аргентинец реализовал штрафной на 90+4-й минуте, после чего отпраздновал гол с семьей на трибуне.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.