24 августа 2025, 05:45

«Лос-Анджелес» и «Даллас» сыграли вничью, Сон забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллс» и «Лос-Анджелес» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на стадионе «Тойота» в Фриско.

В начале первого тайма команды обменялись двумя быстрыми голами. На 6-й минуте встречи нападающий гостей Сон Хын Мин открыл счет. Хозяева отыгрались почти сразу — отличился Логан Фаррингтон. Во второй половине голов забито не было.

«Лос-Анджелес» набрал 41 очко и занимает 4-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 11-й строчке — 30 очков.

