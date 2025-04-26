«Канзас-Сити» в гостях уступил «Цинциннати», Шапи отыграл весь матч

«Спортинг Канзас-Сити» на выезде уступил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2.

У хозяев дубль оформил нападающий Ахоеке Денки (43-я и 78-я). У гостей единственный мяч на счету защитника Зорана Бассонга (89-я минута).

Российский вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле все 90 минут.

«Канзас-Сити» с 7 очками очком занимает 13-е место в Западной конференции, «Цинциннати» с 22 очками — на 1-й строчке «Востока».