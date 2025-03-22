«Атланта» сыграла вничью с «Цинциннати», Миранчук провел весь матч

«Атланта» на выезде сыграла вничью с «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Счет на 50-й минуте открыл форвард гостей Эмманюэль Латте Лат. На 70-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эвандера, а пять минут спустя бразилец вывел «Цинциннати» вперед. Ничью «Атланте» принес автогол Альваса Пауэлла на 88-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

У «Атланты» (5 очков) продлилась серия без побед до 4-х матчей. Команда занимает 11-е место в Восточной конференции МЛС. «Цинциннати» (7) идет восьмым на «Востоке».