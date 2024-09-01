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«Интер Майами» обыграл «Чикаго», Суарес оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер Майами» на выезде оказался сильнее «Чикаго» в матче МЛС — 4:1. Игра прошла на стадионе «Солдьер Филд».

Счет в матче открыл защитник «Чикаго» Тобиас Сальквист (25-я минута), который забил в свои ворота. За «Интер Майами» дубль оформил Луис Суарес (46-я и 65-я), также голом отметился Роберт Тэйлор (90+3-я).

Еще один гол в матче забил нападающий «Файр» Георгиос Куциас (82-я).

«Интер Майами» с 59 очками в 27 матчах занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Чикаго» (26) находится на 14-й строчке.

США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 03:30. Soldier Field (Чикаго)
Чикаго Файр
1:4
Интер Майами

Луис Суарес
ФК Интер Майами
ФК Чикаго Файр
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