«Интер Майами» обыграл «Чикаго», Суарес оформил дубль

«Интер Майами» на выезде оказался сильнее «Чикаго» в матче МЛС — 4:1. Игра прошла на стадионе «Солдьер Филд».

Счет в матче открыл защитник «Чикаго» Тобиас Сальквист (25-я минута), который забил в свои ворота. За «Интер Майами» дубль оформил Луис Суарес (46-я и 65-я), также голом отметился Роберт Тэйлор (90+3-я).

Еще один гол в матче забил нападающий «Файр» Георгиос Куциас (82-я).

«Интер Майами» с 59 очками в 27 матчах занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Чикаго» (26) находится на 14-й строчке.