10 мая, 23:37

«Атланта» проиграла «Чикаго Файр», Миранчук заработал пенальти в свои ворота

Руслан Минаев
Маурисио Пинеда (в центре), Мигель Альмирон (слева) и Эммануэль Лат.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта» на выезде проиграл «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2.

У гостей автогол забил Сэм Роджерс. У хозяев отметились Роминиг Куаме и Уго Кейперс (пенальти). 11-метровый был назначен за игру рукой российского полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек отыграл весь матч и отметился желтой карточкой.

«Атланта» проиграла четвертый из последних пяти матчей. Команда набрала 10 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 16 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат США. Неделя 12.
10 мая, 21:30. Soldier Field (Чикаго)
Чикаго Файр
2:1
Атланта

ФК Атланта Юнайтед
ФК Чикаго Файр
