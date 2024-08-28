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Сегодня, 10:44

Чернов одним из плюсов переезда Миранчука в США назвал игру против Месси

Виктория Кравченко
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук сможет развиваться в МЛС.

«Мы особо с ним не общаемся, если где-то пересечемся, то, конечно, поздравлю. Это важный шаг для него, наверное. Я думаю, что у него было множество предложений, он выбрал для себя то, в чем больше заинтересован. Может быть шагом вперед? Как минимум с Лионелем Месси и Луисом Суресом сыграет. Конечно, там есть возможность для развития, всегда можно развиваться», — цитирует Чернова ТАСС.

25 августа Миранчук дебютировал за «Атланту» в МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Месси и Суарес играют в «Интер Майами».

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Никита Чернов
ФК Атланта Юнайтед
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