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26 сентября 2025, 05:53

Бускетс в декабре завершит карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхио Бускетс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс решил уйти из профессионального футбола, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний испанец попрощается с командой через несколько недель по окончании текущего сезона в МЛС. Плей-офф в сезоне-2025/26 закончится 6 декабря.

Бускетс с 2023 года выступает за «Интер Майами». Ранее он всю карьеру провел в «Барселоне», воспитанником которой является. За карьеру на клубном уровне у него 829 матчей, 19 голов и 62 голевые передачи во всех турнирах.

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Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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