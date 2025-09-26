Бускетс в декабре завершит карьеру

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс решил уйти из профессионального футбола, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний испанец попрощается с командой через несколько недель по окончании текущего сезона в МЛС. Плей-офф в сезоне-2025/26 закончится 6 декабря.

Бускетс с 2023 года выступает за «Интер Майами». Ранее он всю карьеру провел в «Барселоне», воспитанником которой является. За карьеру на клубном уровне у него 829 матчей, 19 голов и 62 голевые передачи во всех турнирах.