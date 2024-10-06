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Гол и голевая передача Миранчука принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото USA Today Sports

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Гости на 66-й минуте встречи остались в меньшинстве, так как защитник Дилан Нилс получил красную карточку. На 75-й минуте российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук с пенальти открыл счет. В добавленное время Тайлер Вольфф с передачи россиянина удвоил преимущество команды. Нью-йоркской команде все же удалось на последних секундах встречи отыграть один мяч — отличился Серж Нгома.

«Атланта» набрала 37 очков и осталась на 12-й строчке в Восточной конференции — до плей-офф 3 очка. «Нью-Йорк Ред Буллс» идет на 7-м месте — 47 очков.

В заключительном матче регулярки «Атланта» на выезде сыграет против «Орландо» 20 октября.

США. МЛС. Неделя 29
06 окт, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
2:1
Нью-Йорк Ред Буллз

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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