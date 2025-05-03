Футбол
3 мая, 23:47

«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе сыграла вничью с «Нэшвиллом»

Алина Савинова
Алексей Миранчук (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче 11-го тура МЛС — 1:1.

Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Мигель Алмирон. На 66-й минуте отличился Дэниэл Ловитц, который спас гостей от поражения.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе своей команды и провел на поле всю игру.

«Атланта Юнайтед» с 10 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице МЛС. У «Нэшвилла» 17 баллов и шестая строчка.

Чемпионат США. Неделя 11.
03 мая, 21:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
1:1
Нэшвилл

Алексей Миранчук
