«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе сыграла вничью с «Нэшвиллом»

«Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче 11-го тура МЛС — 1:1.

Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Мигель Алмирон. На 66-й минуте отличился Дэниэл Ловитц, который спас гостей от поражения.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе своей команды и провел на поле всю игру.

«Атланта Юнайтед» с 10 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице МЛС. У «Нэшвилла» 17 баллов и шестая строчка.