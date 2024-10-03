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Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images

«Атланта Юнайтед» объявила стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Монреаля». Игра пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начнет встречу в стартовом составе. 28-летний россиянин летом перешел в североамериканскую команду. Сегодняшняя игра будет для него седьмой в МЛС.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Муюмба, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Риос.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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