Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 22:30

«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча МЛС

«Аталанта Юнайтед» и «Интер Майами» сыграют в матче МЛС
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук vs Лионель Месси.

«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» проведут матч в рамках регулярного чемпионата МЛС в ночь на четверг, 19 сентября, по московскому времени. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиуме» в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 2.30 мск.

В России нет официальных трансляций турнира МЛС, смотреть игру «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Варианты для просмотра матча доступны по ссылке: первый и второй.

Ключевые события и результат матча «Атланта» — «Интер» доступны в матч-центре на нашем сайте.

США. МЛС. Неделя 27
19 сент, 02:37. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Интер Майами

За «Атланту Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Главная звезда «Интера Майами» Лионель Месси восстановился после травмы, которую получил летом на Кубке Америки, однако его участие в игре под вопросом из-за искусственного покрытия на арене в Атланте.

«Атланта Юнайтед» набрала 31 очко в 28 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Интер Майами» с 62 очками после 28 матчей возглавляет таблицу «Востока».

ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости