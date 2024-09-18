«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» проведут матч в рамках регулярного чемпионата МЛС в ночь на четверг, 19 сентября, по московскому времени. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиуме» в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 2.30 мск.

В России нет официальных трансляций турнира МЛС, смотреть игру «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Варианты для просмотра матча доступны по ссылке: первый и второй.

Ключевые события и результат матча «Атланта» — «Интер» доступны в матч-центре на нашем сайте.

За «Атланту Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Главная звезда «Интера Майами» Лионель Месси восстановился после травмы, которую получил летом на Кубке Америки, однако его участие в игре под вопросом из-за искусственного покрытия на арене в Атланте.

«Атланта Юнайтед» набрала 31 очко в 28 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Интер Майами» с 62 очками после 28 матчей возглавляет таблицу «Востока».