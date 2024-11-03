Гол с передачи Миранчука принес «Атланте» победу над «Интер Майами» во втором матче плей-офф МЛС

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Интер Майами» во втором матче 1/8 финала МЛС — 2:1. Счет в серии — 1-1.

Парагвайский защитник «цапель» Эктор Мартинес в конце первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва забил защитник «Атланты» Деррик Уильямс. В добавленное время Шанде Силва с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука забил победный гол.

Третий матч в серии до двух побед состоится через неделю, 10 ноября, на стадионе «Интер Майами».