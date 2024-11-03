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Сегодня, 04:08

Гол с передачи Миранчука принес «Атланте» победу над «Интер Майами» во втором матче плей-офф МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Абрам и Лионель Месси в борьбе за мяч.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Интер Майами» во втором матче 1/8 финала МЛС — 2:1. Счет в серии — 1-1.

Парагвайский защитник «цапель» Эктор Мартинес в конце первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва забил защитник «Атланты» Деррик Уильямс. В добавленное время Шанде Силва с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука забил победный гол.

Третий матч в серии до двух побед состоится через неделю, 10 ноября, на стадионе «Интер Майами».

США. МЛС. 1/8 финала
03 нояб, 02:07. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
2:1
Интер Майами
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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