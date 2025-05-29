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29 мая 2025, 04:52

Гол и две голевые передачи Миранчука помогли «Атланте» вырвать победу над «Орландо»

Алексей Миранчук (в центре) после гола.
Фото Imagn Images / USA TS

«Атланта» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Орландо Сити» — 3:2. Игра прошла на «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук забил гол и сделал голевую передачу. Также он поучаствовал и в третьем голе своей команды, записав на свой счет предголевую передачу (в МЛС считают их как ассисты).

Также голами у «Атланты» отметились Бартош Слиш и Джамал Тьяре, который отличился в добавленное время. У гостей забили Сесар Араухо и Рамиро Энрике.

«Атланта» набрала 17 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Орландо Сити» с 27 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат США. Неделя 16.
29 мая 2025, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
3:2
Орландо Сити
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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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