Гол и две голевые передачи Миранчука помогли «Атланте» вырвать победу над «Орландо»

«Атланта» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Орландо Сити» — 3:2. Игра прошла на «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук забил гол и сделал голевую передачу. Также он поучаствовал и в третьем голе своей команды, записав на свой счет предголевую передачу (в МЛС считают их как ассисты).

Также голами у «Атланты» отметились Бартош Слиш и Джамал Тьяре, который отличился в добавленное время. У гостей забили Сесар Араухо и Рамиро Энрике.

«Атланта» набрала 17 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Орландо Сити» с 27 очками — на четвертой строчке.