«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»

«Атланта» проиграла «Нэшвиллу» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 0:2.

На 61-й минуте забил нападающий гостей Кристиан Эспиноса, а на 90+1-й — форвард Шакур Мохаммед.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел с капитанской повязкой и отыграл всю встречу. Он отметился двумя ударами по воротам.

«Атланта» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (четыре очка после восьми встреч). «Нэшвилл» (19 очков после восьми матчей) лидирует.

Чемпионат США. Неделя 8.

19 апреля, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

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