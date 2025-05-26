«Атланта» победила «Цинциннати», Миранчук отметился результативной передачей

«Атланта» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграла «Цинциннати» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Деррик Уильямс, Ажани Форчун, Бартош Слиш и Джамал Тьяре, Алексей Миранчук сделал результативный пас. У гостей голы на счету Майлза Робинсона и Херардо Валенсуэлы.

«Атланта» прервала серию без побед из восьми матчей и с 14 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Цинциннати» с 29 очками — на второй строчке.