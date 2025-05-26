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26 мая 2025, 04:12

«Атланта» победила «Цинциннати», Миранчук отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент

«Атланта» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграла «Цинциннати» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Деррик Уильямс, Ажани Форчун, Бартош Слиш и Джамал Тьяре, Алексей Миранчук сделал результативный пас. У гостей голы на счету Майлза Робинсона и Херардо Валенсуэлы.

«Атланта» прервала серию без побед из восьми матчей и с 14 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Цинциннати» с 29 очками — на второй строчке.

Чемпионат США. Неделя 15.
26 мая 2025, 02:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
4:2
Цинциннати

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Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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