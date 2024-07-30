«Атланта» анонсировала переход Алексея Миранчука

«Атланта Юнайтед» анонсировал ближайший переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Пресс-служба клуба МЛС выложила видеоролик с кубком Лиги Европы, а также подписью «Те же полосы, разные цвета».

26 июля стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против АЗ, который состоится сегодня, 27 июля.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.