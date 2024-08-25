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Сегодня, 15:10

Антон Миранчук — о словах брата: «Не секрет, что мы давно следим за хип-хопом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский футболист Антон Миранчук прокомментировал «СЭ» высказывание своего брата Алексея Миранчука об интересе к хип-хопу.

На посвященной его переходу в «Атланту» пресс-конференции Алексей Миранчук иронично объяснил выбор новой команды любовью к хип-хопу.

«Любит хип-хоп? Классно, это так и есть! Все связано вместе. Не секрет, мы давно следим за этим. Делаем публикации, какие-то видео», — сказал Антон Миранчук «СЭ».

Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. По итогам прошлого сезона 28-летний полузащитник стал победителем Лиги Европы в составе клуба из Бергамо.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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