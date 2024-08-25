Антон Миранчук: «С братом стало сложнее общаться, но как-то находим время»

Полузащитник Антон Миранчук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос про общение со своим братом Алексеем Миранчуком после перехода в американскую «Атланту».

«Стало сложнее общаться, но как-то находим время. В Америку пока не звал», — сказал Миранчук «СЭ».

Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. По итогам прошлого сезона 28-летний полузащитник стал победителем Лиги Европы в составе клуба из Бергамо.