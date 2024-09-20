Бышовец: «Рано говорить о том, что Миранчук уже лидер «Атланты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника Алексея Миранчука за «Атланту». В четверг, 19 сентября, он забил свой первый гол в МЛС.

«Миранчук забил очень красивый гол. Вратарь не ожидал такого удара. Главное, что это мяч принес результат «Атланте». Алексей начал достаточно уверенно. Это признали болельщики и игроки. Рано говорить о том, что Миранчук уже лидер «Атланты». Забитый мяч — это хорошая возможность для удачного старта, но надо сделать так, чтобы игра Миранчука влияла на результат команды. Этого я ему желаю», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

В четверг, 19 сентября, «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» — 2:2. 28-летний россиянин сравнял счет в концовке матча.