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Сегодня, 10:48

Американский арбитр рассказал, в чем трудность работы на матчах с участием Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр МЛС Роберт Сибига высказался о работе на матчах с участием новичка «Интер Майами» Лионеля Месси.

«У Месси другой уровень в сравнении со Златаном или Дэвидом Бекхэмом. Последнее, чего вы хотите, это быть человеком, который испортит ему игру или позволит футболистам, у которых намного меньше таланта и опыта, сделать что-то с таким игроком, как Лионель Месси», — приводит слова Сибиги Goal.

36-летний аргентинец в июне объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом у него завершился контракт с «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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