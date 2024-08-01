Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 20:40

Американский агент заявил, что в МЛС нет запрета на переходы российских футболистов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер и агент из США Андриан Гавришов заявил, что в МЛС следят за выступающими в РПЛ игроками.

«Я могу подтвердить, что в МЛС 100% следят за российскими чемпионатом и игроками. 90% того, чем я занимаюсь в МЛС — это представляю интересы клубов. Они обращаются ко мне по каким-либо футболистам, и я уже налаживаю связь между клубами и агентами из Европы и других стран. Нет ли запрета на россиян в МЛС? Такого запрета 100 процентов нет. Его даже не может быть. После известных событий различные проблемы появились из-за того, что некоторые трансферы технически не могут оформиться», — приводит Legalbet слова Гавришова.

30 июля «Атланта Юнайтед» из МЛС объявила о переходе из «Аталанты» 28-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука. По данным СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Футбол
1
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия — о переходе Алексея Миранчука в «Атланту»: «Завтра созвонимся. Поздравлю»
Новости
RSS RSS
Все новости