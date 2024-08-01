Американский агент заявил, что в МЛС нет запрета на переходы российских футболистов

Менеджер и агент из США Андриан Гавришов заявил, что в МЛС следят за выступающими в РПЛ игроками.

«Я могу подтвердить, что в МЛС 100% следят за российскими чемпионатом и игроками. 90% того, чем я занимаюсь в МЛС — это представляю интересы клубов. Они обращаются ко мне по каким-либо футболистам, и я уже налаживаю связь между клубами и агентами из Европы и других стран. Нет ли запрета на россиян в МЛС? Такого запрета 100 процентов нет. Его даже не может быть. После известных событий различные проблемы появились из-за того, что некоторые трансферы технически не могут оформиться», — приводит Legalbet слова Гавришова.

30 июля «Атланта Юнайтед» из МЛС объявила о переходе из «Аталанты» 28-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука. По данным СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов евро.