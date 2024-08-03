Американский агент: «Место в «Атланте» Антону Миранчуку может найтись»

Менеджер и агент из США Андриан Гавришов объяснил, почему в «Атланту» перешел только один из братьев Миранчуков.

«Не знаю, есть ли у них место для третьего игрока-джокера. Технически каждая команда имеет право на трех футболистов уровня Миранчука. У «Атланты» сейчас их два. Но есть еще одно правило. Есть джокеры, а есть, так скажем, молодые джокеры. Это игроки возрастом до 23 лет. Если команда заявляет двух джокеров, то тогда руководство МЛС позволяет клубу подписать еще четырех молодых джокеров вместо трех. Мне тоже интересно, почему Антона не подписывают. Он свободный агент, и место в «Атланте» ему может найтись», —цитирует Legalbet Гавришова.

30 июля «Атланта» объявила о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты». Контракт подписан до конца 2027 года.