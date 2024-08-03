Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 06:43

Американский агент: «Место в «Атланте» Антону Миранчуку может найтись»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер и агент из США Андриан Гавришов объяснил, почему в «Атланту» перешел только один из братьев Миранчуков.

«Не знаю, есть ли у них место для третьего игрока-джокера. Технически каждая команда имеет право на трех футболистов уровня Миранчука. У «Атланты» сейчас их два. Но есть еще одно правило. Есть джокеры, а есть, так скажем, молодые джокеры. Это игроки возрастом до 23 лет. Если команда заявляет двух джокеров, то тогда руководство МЛС позволяет клубу подписать еще четырех молодых джокеров вместо трех. Мне тоже интересно, почему Антона не подписывают. Он свободный агент, и место в «Атланте» ему может найтись», —цитирует Legalbet Гавришова.

30 июля «Атланта» объявила о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты». Контракт подписан до конца 2027 года.

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
1
0
Читайте также
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гавришов рассказал, как «Атланта Юнайтед» заинтересовалась Алексеем Миранчуком
Новости
RSS RSS
Все новости