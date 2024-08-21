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Алексей Миранчук выступил с речью на первой тренировке в составе «Атланты»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта»

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук обратился к одноклубникам во время первой тренировке в составе американской команды.

Пресс-служба клуба опубликовала видео речи футболиста.

«Я хотел бы сказать кое-что. Я очень рад, что оказался здесь, и с нетерпением жду момента, когда буду играть с вами, хочу узнать вас получше. И давайте попадем в плей-офф», — сказал Миранчук.

Алексей Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту» в конце июля 2024 года. Россиянин подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.

«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции МЛС с 28 очками в 25 матчах. Девятая строчка позволяет выйти в 1/16 финала плей-офф чемпионата.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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Алексей Миранчук провел первую тренировку в составе «Атланты Юнайтед»
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