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Сегодня, 09:25

Алексей Миранчук рассказал о своей роли в раздевалке «Атланты»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о своей роли в раздевалке «Атланты Юнайтед».

— За Гузана хотелось сыграть? Учитывая, в частности, сколько ваш 40-летний голкипер вытащил в первом матче.

— Да-да, конечно! Когда после перерыва собрались в середине поля, кто-то сказал: «Он без настроения, давайте поможем ему, побьемся за него. Он столько для команды спасал, оставлял нас в игре!»

— Именно Гузан — лидер «Атланты»?

— С таким опытом — конечно, один из лидеров.

— Твоя роль в этом лидерском смысле увеличивается?

— Он может взять слово, сказать что-то, тем более что язык родной. Я все-таки чуть другого типажа человек и игрок. Стараюсь делать все от меня зависящее и приносить максимальную пользу команде на поле. Иногда что-то и в раздевалке могу сказать, но чтобы говорить там речи на постоянной основе — такого нет, я другой.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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