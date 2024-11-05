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Сегодня, 10:10

Алексей Миранчук рассказал о привыкании к США, их футболу и быту

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о привыкании к США, их футболу и быту.

— Решились ли бытовые проблемы, о которых в соцсетях писала твоя девушка?

— Обо всех этих доставках? Да, все решилось, все пришло, все хорошо. Эти слова надо воспринимать не как критику, а просто как рассказ о реальной ситуации. Людям интересно, и она рассказала, как было на тот момент.

— В целом насколько комфортно ты себя здесь после Италии чувствуешь?

— Комфортно, но это совершенно другое. В час дня я после тренировки уже дома. Можно отдохнуть, потом какой-то досуг придумать, куда-то сходить. Все просто, ничего сверхъестественного не делаем. Можем встретиться с ребятами из команды, вместе поужинать.

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— В плей-офф вы за день до домашней игры заезжаете в отель?

— Нет. Вот сегодня, как и в регулярном чемпионате, приехали из дома за три с половиной часа до игры, пообедали, и все. Пока не могу к этому до конца адаптироваться. Привык к заездам, к настрою, к тому, что все время думаю об игре. А тут в день матча проснулся дома, что-то поделал, и спокойно едешь на игру. Вообще другое!

— Но на выезды-то хоть летаете за день до матча?

— Это — конечно. Сколько сейчас перелетов было, когда проводили три матча за семь дней! И все игры — нервные, в одном случае (в Монреале в матче за «уайлд-кард». — Прим. И.Р.) до серии пенальти дошло. Неделька веселая была!

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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