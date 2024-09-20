Алексей Миранчук: «Может, возьму «Теслу», но пока арендую «Мазду»

Алексей Миранчук рассказал, как живет и на чем ездит в Атланте

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, как обустроился и на чем ездит в Атланте.

— Как ты здесь обустроился, где живешь, на чем ездишь?

— Обустроился нормально. Недели три, наверное, пожил в отеле прямо около бейсбольного стадиона, где играют «Брэйвз». Там шли матчи через день, заканчивались в 22.30. У меня еще была акклиматизация, я уже в восемь засыпал, а они до половины одиннадцатого все гудели и гудели. Из окна я мог смотреть игру, оно выходило прямо на поле. Поглядывал иногда. Потом нашли небольшой таунхаус, переехали туда.

— За городом?

— Нет, в Атланте. Сейчас потихоньку покупаем мебель, потому что здесь в основном практикуют сдачу жилья пустым. Соответственно, период сейчас у меня довольно загруженный всеми этими бытовыми делами. Но уже чувствую себя получше, появилось ощущение, что это мое место. Машину пока не купил, арендую «Мазду».

— Клуб не предоставил тебе «Мерседес», чьим именем назван стадион?

— Нет. У них есть скидка на «Ауди» и «Мерседесы», но я пока еще не решил, как поступить. Может, вообще возьму «Теслу». На них раньше ездил только в такси, а сам за рулем — никогда.

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.