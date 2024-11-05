Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 09:10

Алексей Миранчук рассказал, что такое бить пенальти после незабитого предыдущего

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что такое бить пенальти, после того как не забил предыдущий. В последнем матче регулярного чемпионата МЛС он не реализовал пенальти в ворота «Орландо», но уже в следующей игре за «уайлд-кард» с «Монреалем» забил свой 11-метровый в серии пенальти.

— Как ты себя чувствовал, насколько сильно нервничал, когда при 2:1 в Орландо в последнем туре регулярки не забил пенальти, а в концовке хозяева сравняли и только вмешательство ВАР отменило гол и позволило вам выиграть?

— Не нервничал. Не знаю даже, почему, но сильных переживаний не было. Конечно, расстроился, немного погрустил, но забыл момент и пошел играть дальше. В следующей игре в Монреале в серии пенальти забил.

— Что было в голове, когда шли исполнять тот удар?

— Конечно, предыдущий промах всегда влияет. Это, что называется, игра против самого себя. Но в «Локомотиве» у меня уже был такой момент. Как тогда, так и сейчас я его преодолел и забил следующий пенальти.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Читайте также
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук в «Атланте»: карьера в Северной Америке
Алексей Миранчук рассказал, что игра в МЛС — самая энергозатратная в его карьере
Миранчук: «Хорошо, что попали на Майами. Тяжело, но, играя против Месси, наслаждаюсь!»
«Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком
Команда Миранчука нанесла первое поражение Месси в плей-офф МЛС. Репортаж Рабинера из Атланты
«Атланта» обыграла команду Месси и сравняла счет в серии. У Миранчука — передача на победный гол
Гол с передачи Миранчука принес «Атланте» победу над «Интер Майами» во втором матче плей-офф МЛС
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алексей Миранчук рассказал, что игра в МЛС — самая энергозатратная в его карьере

Алексей Миранчук рассказал о своей роли в раздевалке «Атланты»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости