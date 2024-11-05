Алексей Миранчук рассказал, что такое бить пенальти после незабитого предыдущего

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что такое бить пенальти, после того как не забил предыдущий. В последнем матче регулярного чемпионата МЛС он не реализовал пенальти в ворота «Орландо», но уже в следующей игре за «уайлд-кард» с «Монреалем» забил свой 11-метровый в серии пенальти.

— Как ты себя чувствовал, насколько сильно нервничал, когда при 2:1 в Орландо в последнем туре регулярки не забил пенальти, а в концовке хозяева сравняли и только вмешательство ВАР отменило гол и позволило вам выиграть?

— Не нервничал. Не знаю даже, почему, но сильных переживаний не было. Конечно, расстроился, немного погрустил, но забыл момент и пошел играть дальше. В следующей игре в Монреале в серии пенальти забил.

— Что было в голове, когда шли исполнять тот удар?

— Конечно, предыдущий промах всегда влияет. Это, что называется, игра против самого себя. Но в «Локомотиве» у меня уже был такой момент. Как тогда, так и сейчас я его преодолел и забил следующий пенальти.