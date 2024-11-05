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Алексей Миранчук рассказал, что игра в МЛС — самая энергозатратная в его карьере

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» неожиданно рассказал, что игра в МЛС — самая энергозатратная в его карьере.

— У тебя был уникальный опыт — три выездных матча за семь дней: в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере?

— Что прямо в жизни, в карьере, наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные — я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»!

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

— Даже в Бергамо у Гасперини?

— В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону. А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, честно, организму было тяжело.

— Тебя из-за этой усталости заменили в перерыве третьей из этих игр — первого матча серии с «Интер Майами»? Роб Валентино по крайней мере утверждает именно так.

— Не знаю, из-за чего. Тренер мне просто сказал в перерыве, что нужна свежесть. И все.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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