Миранчук: «Обустроился в США, чувствую себя комфортно»

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о жизни в США.

— Чего тебе не хватает в США? Может, еды?

— Нашел там один большой магазин, где присутствует вся наша еда. Частенько закупаемся и готовим дома. Обустроился, чувствую себя комфортно, есть все условия. Чего-то незаурядного нет. Все базовое имеется, чувствую себя хорошо.

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых 29-летний игрок забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.