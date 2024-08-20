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Алексей Миранчук провел первую тренировку в составе «Атланты Юнайтед»

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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта Юнайтед».

Российский полузащитник Алексей Миранчук провел первую тренировку в составе «Атланты Юнайтед».

«Он здесь», — написано в официальном аккаунте «Атланты Юнайтед» в социальных сетях.

Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. В прошлом сезоне Миранчук стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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