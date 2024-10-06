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Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото USA Today Sports

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1). В этой игре 28-летний россиянин забил один гол и сделал одну голевую передачу.

После окончания матча Миранчук забил золотой костыль в рельс, установленный на стадионе. Такой чести удостаиваются все лучшие игроки домашних матчей «Атланты».

28-летний россиянин минувшим летом перебрался в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. Он сыграл в 8 матчах МЛС, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Алексей Миранчук. Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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