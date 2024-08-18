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Сегодня, 21:12

Алексей Миранчук прибыл в Атланту

Сергей Разин
корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прибыл в Атланту, сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей в Атланте. Готов приступить к работе», — говорится в сообщении.

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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