Алексей Миранчук прибыл в Атланту

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прибыл в Атланту, сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей в Атланте. Готов приступить к работе», — говорится в сообщении.

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.