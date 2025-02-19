Алексей Миранчук попал в промо нового сезона МЛС от Apple

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук попал в промо-ролик нового сезона МЛС от компании Apple.

В видео, опубликованном в аккаунте Apple TV, помимо россиянина присутствуют нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, форварды Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Ирвинг Лосано («Сан Диего»), а также ряд других звезд чемпионата.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. Полузащитник забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за команду.

В сезоне-2024 «Атланта» дошла до четвертьфинала плей-офф МЛС, в котором уступила «Орландо Сити».

Команда проведет первый матч в сезоне-2025 23 февраля против «Монреаля».