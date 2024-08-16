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Миранчук получил рабочую визу для выступлений за «Атланта Юнайтед» в США

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук получил рабочую визу для выступлений за клуб МЛС.

«Виза получена. Он присоединится к команде очень скоро», — говорится в сообщении клуба.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Однако игрок пока находится в Бергамо.

Алексей Миранчук. Матчи против Месси, крутой стадион и статус звезды. Что ждет Миранчука в «Атланте Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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