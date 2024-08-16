Миранчук получил рабочую визу для выступлений за «Атланта Юнайтед» в США

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук получил рабочую визу для выступлений за клуб МЛС.

«Виза получена. Он присоединится к команде очень скоро», — говорится в сообщении клуба.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Однако игрок пока находится в Бергамо.

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.