Алексей Миранчук остался в топ-10 самых дорогих игроков МЛС

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук остался в топ-10 самых дорогих футболистов американской лиги МЛС по версии портала Transfermarkt.

Россиянин делит девятое место с бывшим полузащитником «Рубина» Андерсом Дрейером, который выступает за «Сан-Диего». Стоимость обоих футболистов оценивается в 9 миллионов евро.

Самым дорогим футболистом МЛС является хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч (20 миллионов евро). Второе место делят одноклубник Миранчука Эммануэль Латте Лат и форвард «Интер Майами» Лионель Месси (оба — 18 миллионов евро).

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне МЛС он провел за команду 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.