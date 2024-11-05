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Сегодня, 09:40

Миранчук оценил уровень МЛС: «Думал, что будет проще»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» оценил американскую футбольную лигу, в которую перешел нынешним летом.

— Какие еще особенности за время в МЛС ты увидел? Все говорят, что это лига для нападающих. Златан Ибрагимович формулировал именно так.

— Да. Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они — агрессивные, неуступчивые. Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны», и, наверное, так и задумывалось, — они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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