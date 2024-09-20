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Миранчук — о решении играть в США: «Карьера в футболе не такая длинная, а я открыт к новым странам, людям, культурам»

Алексей Миранчук объяснил решение играть в США
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» объяснил свое решение играть в США.

— Как началась для тебя история с МЛС? Были ли сомнения, другие варианты в Европе, и какой аргумент «Атланты» оказался решающим?

— Приехал на предсезонку «Аталанты» — и сразу появилось это предложение. Вначале — издалека так. Признаюсь честно — изначально отнесся к нему не очень серьезно. Вроде провел неплохой сезон, впереди — Лига чемпионов, то есть внешне все было нормально. Но пообщался с руководителями итальянского клуба, и мы пришли к общему знаменателю, что надо соглашаться на переход. И «Аталанта» искала новых игроков — не то чтобы там меняли всю команду, но вектор в трансферах стал чуть другим. И сам я подумал, что в этом сезоне игрового времени у меня будет меньше. А уходить куда-то в аренду точно не хотел.

В Италии я провел четыре с половиной хороших года. Приобрел классный опыт. И подумал — а почему нет? Почему не принять это решение? Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать новых людей, культуру? Я открытый к этому человек, а жизнь в футболе не такая длинная. Надеюсь, что у меня здесь будет много положительных эмоций.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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