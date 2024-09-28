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Миранчук: «Я бы хотел побывать на Гранд Каньоне, в Нью-Йорке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что хочет попутешествовать по США за время игры в МЛС.

«Я бы хотел побывать на Гранд Каньоне, в Нью-Йорке тоже. Мы поедем туда. Посмотреть страну. Так как я страну не знаю. Она большая, мне кажется, здесь очень много интересных мест. Поэтому в отпуск попробую попутешествовать», — рассказал Миранчук в интервью для YouTube-канала «Свободный стиль».

28-летний россиянин перешел в североамериканский клуб 20 июля. С тех пор он сыграл в 5 матчах МЛС и забил 2 гола.

В воскресенье, 29 сентября, «Атланта Юнайтед» на выезде сыграет против «Филадельфии Юнион» в матче МЛС. Время начала встречи — 2:30 по московскому времени.

Источник: YouTube-канал «Свободный стиль»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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