Александр Мостовой: «Миранчук поехал за деньгами и правильно сделал»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед».

Хавбек заключил контракт с клубом МЛС до 31 декабря 2027 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

«Правильное ли это решение? Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого, как было раньше, уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.

Давайте скажем честно — в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас. Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.