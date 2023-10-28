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Агуэро признался, что мечтает увидеть воссоединение связки Месси-Суарес

Виктория Кравченко
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Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что хоетл бы увидеть воссоединение атакующей связки Лионель Месси — Луис Суарес. Ранее футболисты вместе играли за «Барселону».

«Надеюсь, мы увидим, как Лео и Луис снова играют вместе. Это невероятный атакующий дуэт. С первого взгляда становится понятно, что у них на уме, когда они взаимодействуют», — цитирует игрока Stake.

Месси на данный момент является игроком «Интер Майами». Контракт 36-летнего аргентинца с клубом рассчитан до середины 2025 года.

Лионель Месси
Луис Суарес
Серхио Агуэро
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