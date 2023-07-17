Агуэро: «Месси изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за него»
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.
Он изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Мы постараемся продолжить рост МЛС», — цитирует Агуэро TyC Sports.
Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.
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