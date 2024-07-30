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Агент Миранчука: «Леша в хорошем клубе. Итальянцам — большой привет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал переход футболиста из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Леша в хорошем клубе. Итальянцам — большой привет. Спагетти. Макароны. Паста», — заявил Шпинев.

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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