«На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Большое интервью президента медиалиги Николая Осипова.

Медиалига существует уже на протяжении пяти сезонов. Но самым резонансным по многим причинам стал именно минувший. «СЭ» встретился с президентом медиалиги Николаем Осиповым и подробно расспросил о становлении турнира, скандале между командами Басты и Михаила Литвина, а также о предстоящем чемпионате мира по медиафутболу.

«Каждый сезон слышим от людей извне о том, что мы прошли свой пик»

— Как вы могли бы подвести итоги года для медиалиги?

— Мне кажется, год получился хороший, потому что, сколько бы критики ни было, особенно на протяжении Кубка лиги, насыщенность большим количеством игр позволяет говорить о приросте цифр. А это, наверное, единственный показатель, который стоит брать в расчет с точки зрения успешности лиги. Цифры растут, просмотры растут, полагаю, что и внимание аудитории — тоже.

Более того, у нас есть ребята из ВШЭ (Высшая школа экономики. — Прим. «СЭ»), которые считают разные показатели вовлеченности аудитории, прироста просмотров команд. У нас все команды с приростом, просто кто-то в размере 4 процентов, а кто-то — 320 процентов, как у Lit Energy (команда блогера Михаила Литвина. — Прим. «СЭ») — космические цифры. У 2Drots прирост 150 процентов — тоже много. «Амкал» близок к 100 процентам, у «Броуков» — около 50. Все растут. Весь календарный год хороший. Другой важный показатель — интерес партнеров и спонсоров.

— Со стороны может казаться, что медиалига пережила свой пик. Это не так?

— Мы каждый сезон слышим от людей извне о том, что мы прошли свой пик. И каждый год переубеждаем их в этом. Уже привык к таким высказываниям и даже не воспринимаю это как какую-то конструктивную критику.

— Появилось два новых турнира, которых не было раньше. Обычно лига проводит два сезона за один календарный год. Не хотели сделать регулярный чемпионат? Или дело в спонсорах?

— Нет, не в них. Если посмотреть количественно, то в сезоне 100 игр, а Кубок лиги приближается к 80. Не забывайте про погодные условия. Одним из больших плюсов сезона весна — лето является участие команд в Кубке России. Осенью такого бонуса нет. А во-вторых, есть ощущение, что наличие двух разных турниров позволяет командам иметь возможность коллекционировать разного рода трофеи, что тоже прикольно.

Кроме того, летом газон стадиона, на котором в пятницу может сыграть медиалига, а в субботу клуб РПЛ, в состоянии быть хорошим. Но начиная с октября тебя никто не пустит на свой стадион. Мы очень близки к истории, когда будет зимнее первенство. Закончив в начале ноября Кубок лиги, команды могут сыграть в декабре — феврале, даже захватить март и сделать это в комфортных условиях для игроков и зрителей.

— Стыковаться с профессиональным футболом вы никогда не собирались?

— Даже не задумывался об этом, потому что не было потребности. Мы идем своим путем, и пересечение или копирование не всегда верно в нашем случае. У нас есть свои нюансы, которые не соприкасаются с профессиональным футболом. Кроме того, мы не можем позволить много выездных матчей для команды, которая находится за пределами Москвы. Сейчас бюджет медиалиги даже не рядом с бюджетом любого профессионального клуба РПЛ.

— Даже меньше, чем у «Факела»?

— Может быть, рядом с ними, но никак не близко с московскими командами или «Краснодаром» и «Зенитом».

Николай Осипов. Фото Медиалига

«Кубок лиги следующего года мы по большей части сыграем на своем стадионе»

— Вы затронули инфраструктуру. Стадион МФЛ все еще строится. Когда планируете завершить? С чем связана задержка?

— Мы первый раз имеем дело с полугосударственным партнером, потому что земля, которую мы арендовали, принадлежит Мосспортобъекту, это ведомство — структура Москомспорта. Так получилось, что без сюрпризов не обошлось...

Нам пришлось подготовить дорогостоящий проект выноса газовых сетей, и еще более дорогостоящим был сам процесс их выноса. Потому что у нас под полем залегают коммуникации, наличие которых не позволяет построить стадион нужного размера. Если бы мы жили в комфортных условиях, где зимой можно копать, то это было бы другое дело. Но с ноября по апрель все процессы заморожены.

Сейчас мы уже согласовали проект, по нему ведутся подготовительные работы. Кстати, чтобы вы понимали, мы купили газон еще в 2023 году и сильно рады этому сейчас, потому что купили его по гораздо меньшему курсу доллара. Что касается сроков введения стадиона в эксплуатацию, думаю, что летом следующего года мы уже точно сможем отдавать его под нужды команд лиги для тренировок. Вполне возможно, что Кубок лиги следующего года мы по большей части сыграем на своем стадионе.

— Насколько курс доллара влияет на деятельность лиги?

— Он влияет на определенные спецпроекты, потому что, допустим, турнир в Абу-Даби сейчас будет стоить на 30 процентов дороже, чем мы считали еще несколько месяцев назад. И гораздо дороже по отношению к году предыдущему. Любая внешнеэкономическая идея стоит дороже. В преддверии подготовки международных матчей для сборной мы на одних билетах и отелях серьезно переплачиваем. Но от этого никуда не деться.

— Поле будет в цветах титульного спонсора?

— Сейчас газон имеет три цвета: два основных — зеленую, оранжевую и белую разметку. Мы пока не приходили к спонсору с вопросом брендинга. Но есть несколько компаний, которые заинтересованы в том, чтобы цвет поля лиги соответствовал их фирменному цвету. От разноцветного поля мы никуда не уйдем в любом случае.

— Была информация, что вы будете брать 500 рублей за тренировки. Почему так мало?

— Не вижу смысла делать из этого бизнес-модель, потому что поле лиги — для нужд команд в том числе. Безусловно, мы планируем иметь пассивный доход со сдачи поля в аренду. Но с наших команд не вижу смысла брать деньги за тренировочный процесс. Хочется, чтобы это был дом лиги.

— Какой момент года для вас самый крутой?

— Финал пятого сезона. Вспоминая огромное количество критиков, которые говорили, что все движется под откос, для меня солд-аут на стадионе клуба РПЛ (матч прошел на «ВЭБ Арене». — Прим. «СЭ») стал событием, которое до сих пор проживаю как важнейшее в 2024 году. Я не предполагал, что мы сможем полностью забить стадион. Когда пришло более 30 тысяч на «Газпром Арену» — было круто, но на тот момент самым большим сюрпризом был именно солд-аут на финале пятого сезона.

— Момент, который вам вспоминать не хочется?

— Наверное, эпизод в матче Lit Energy — «СКА-Ростов». Это эпизод, произошедший по причинам, которые каждая из сторон объясняет по-своему. Еще раз повторю, что нет худа без добра. В данном случае благодаря тому, что эта ситуация произошла, огромное количество людей узнало о существовании медиалиги. Плохо, что узнали об этом в негативном контексте, но лично у меня появились определенные знакомства, потому что кому-то из моих новых знакомых приходилось в приватных диалогах в их кабинетах пояснять некоторые моменты.

Я приобрел немало хороших приятелей, разделяющих философию того, что мы делаем. Несмотря на то, что нас изначально познакомила ситуация с негативным контекстом. Очень хочется, чтобы это не повторялось. Из этой ситуации мы как лига извлекли для себя урок и определили правила, по которым будем жить в дальнейшем. Это запрет мата на трибунах, более вдумчивая и правильная коммуникация между руководителями клубов. Ну и все мы понимаем, что человек, оказавшийся за решеткой, потом выходит оттуда, многое переосмыслив. Пусть народ, который нас смотрит, учится на чужих ошибках.

Миша (Литвин. — Прим. «СЭ») вышел и сказал, что там ничего хорошего нет. Из каждого такого эпизода можно сделать правильные выводы. Но, наверное, это самый большой эпизод в истории лиги, в котором я бы не хотел повторно оказаться.

— Что это были за кабинеты, о которых вы упомянули?

— Достаточно серьезные, чтобы любой наш проект мог бы перестать существовать.

Николай Осипов. Фото Global Look Press

«Говорили с людьми из администрации президента»

— Медиалига могла закрыться?

— В руках этих людей есть такие полномочия, но на встречах не было диалога о закрытии лиги. Скорее о том, что мы большие и должны вести себя правильно. Звучало: «Мы вас знаем как классных ребят, не превращайтесь в самодуров».

— Пообщались с людьми из администрации президента?

— Было. В том числе говорили с ними. На лигу давно обратили внимание, но диалога в подобной форме до этого не было.

— Известно ли вам, что говорил Баста на трибуне перед инцидентом с Литвиным?

— Могу доверять словам Василия Михайловича. Он сказал, что не провоцировал и не инициировал заряды с трибун, которые понеслись в адрес болельщиков команды Литвина и самого Миши впоследствии. Не пытался бы выстраивать причинно-следственную связь между этими эпизодами. Мишину позицию не знаю, потому что конструктивного диалога не случилось — у него были дела, мы не разговаривали. Но в том, что Баста не был человеком, который заставил трибуну «СКА-Ростов» кричать оскорбления в адрес Миши, я более чем убежден. С Мишей мы общались в первые дни его нахождения не на свободе и после того, как он вышел и пришел на матч с «Родиной», но потом больше не общались.

— Вы говорили о том, что он будет отстранен. Только в качестве игрока?

— У Миши дисквалификация в качестве футболиста, потому что именно в этом статусе он был участником того скандала. Эта дисквалификация действует на турнир в Абу-Даби в том числе. Но КДК — структура, которая уже не раз участников амнистировала. Не исключаю, что при должном общении и движений навстречу, могут быть какие-то послабления.

— Исключение мата на трибунах — не утопия?

— Мне кажется, культура боления в медиафутболе — эталон в современной России. Мы должны это сохранять и развивать. Безусловно, матерные кричалки с трибун не уйдут, но оскорбительные, провоцирующие на агрессию — не то, с чем мы хотим выходить на аудиторию. Думаю, с нового года введем депозитарную систему взносов для команд. Будут списываться штрафы за провинности той или иной степени тяжести. Положили два миллиона — будем списывать за нарушения. Что осталось после сезона — забирайте. Списалось больше, чем есть, — пока не заплатите штраф, обратно в лигу не зайдете. Потому что мы порой несем убытки моральные и материальные. Иногда общение рублем команды понимают лучше, чем словами.

— Вы поклонник американского спорта. Лига будет делать матч-дэй в следующем сезоне?

— Мне бы очень хотелось, чтобы люди приходили не на один матч, а на весь день, если позволяет погода и у них есть свободное время. Я бы даже попробовал поработать с билетной программой. Например, можно ввести дневной абонемент. Масса мелочей, которые могут повлиять на лояльность и вовлеченность аудитории. Еще хочется фаншоп открыть, чтобы люди на трибунах были полностью в айдентике своих команды. Думаю, в следующем сезоне фаншоп появится.

— Сколько сейчас стоит билет на матч МФЛ?

— От 100 до 300 рублей.

— Сколько будет стоить дневной билет?

— Если при покупке абонемента на день за 200 рублей у болельщика будет возможность посетить четыре игры, получится классная история.

Екатерина Мизулина. Фото Global Look Press

«Не только Мизулина могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер»

— Есть ли наработки по женским командам в лиге?

— Мы поддерживаем общение с теми, кто планировал создавать такую команду. Насколько я знаю, у одного из брендов России, даже корпорации, которую возглавляет женщина, есть мысли о создании женской команды. Думаю, они в состоянии реализовать идею. Если это получится, будет круто. Пока места в лиге на шестой сезон есть.

— Екатерина Мизулина могла бы стать тренером.

— Думаю, дамы между собой договорились бы. Там не только Екатерина Михайловна могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер.

— Кого из дам видите в числе фронтменов?

— Мне кажется, женщин, которые знакомы с медиафутболом, не так много. Безусловно, Светлана Журова, которая играла в медиахоккей, могла бы такой стать. Думаю, можно говорить о Екатерине Мизулиной, Полине Юмашевой, Зареме Салиховой, Татьяне Ким, Елене Илюхиной, сестрах Авериных, наших фигуристках: Жене Медведевой, Алине Загитовой. В конце концов, у нас есть Маша Киселева! Такой список можно продолжать, и все это было бы 10/10.

Митрофанов прекрасно понимает, что мы делаем хорошую историю

— Мы видим, что «Динамо», ЦСКА и «Зенит» положительно смотрят на медиалигу. Как обстоят дела с «Ростовом»? Валерий Карпин с позиции тренера сборной смотрел на вас иначе.

— Валерий Георгиевич смотрит скептически, часть представителей футбольного комьюнити тоже, а другая часть и руководство РФС относятся к нам положительно. Мнения разделились, и это нормально. Федя Смолов хорошо смотрит на медиалигу как на проект, но плохо смотрит на коллаборацию сборной и лиги. Есть люди, которые оценивают проект не очень, но не могут не проявлять заинтересованности, тем самым подтверждая, что мы влияем на популяризацию футбола в целом. У каждого свои аргументы.

— Кто главный лоббист медиалиги в РФС?

— Думаю, этих людей несколько, и все они занимают руководящие должности. Мы знаем отношение к нам президента РПЛ Александра Алаева, и оно максимально положительное. Более чем убежден, что президент РФС Александр Дюков тоже знает, кто мы, и смотрит на вектор нашего развития положительно. С Максимом Митрофановым я знаком лично, и это человек, который прекрасно понимает, что мы делаем хорошую историю. Кирилл Терешин и Ирина Посиренина — те люди, которые с нами прекрасно общаются. Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем.

— Какой ваш главный аргумент в пользу матча против сборной России?

— Я как человек, понимающий спорт, признаю, что матчи между профессионалами — это другой уровень восприятия мероприятия самими командами и аудиторией. Если мы говорим о том, что сборная России играет с другим сборными, это важный геополитический момент и сближение стран. Но, повторюсь, для этого есть огромная дипломатическая служба и еще большие профессионалы, нежели представители футбольного комьюнити. Я считаю, что любой спорт и футбол — в первую очередь зрелище и развлечение для аудитории.

Думаю, что матч сборной МФЛ против сборной России пойдет во благо зрителям. Радовать гражданина России весьма патриотичным и интересным зрелищем — главная задача отечественного спорта. Поэтому, когда кто-то говорит, что сборник не может спуститься до уровня медиалиги, то вы, наверное, забываете, друзья, откуда вам платят зарплаты и чьи бюджеты ваши клубы и сборная получает. Это деньги налогоплательщиков и бизнеса.

Когда аудитория голосует за то, что этот продукт интересный, значит, будьте любезны — идите и защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть, а не рассказывайте про то, в чем, наверное, особо сильно и не разбираетесь.

— Вам не кажется, что невозможность проведения такого матча — в том числе конфликт поколений?

— Мне кажется, я гораздо старше большинства ребят из сборной России, кто высказывается скептически на предмет этого матча. Но при этом не считаю себя старым дедом, который не понимает целесообразность такой игры.

— Речь даже больше про зрителя постарше и его отношение, а также про людей, которые это решение принимают.

— Мне кажется, для этого надо просто посмотреть средний возраст приходящего на стадион болельщика сборной России и понять, кто он. Если это ребенок и папа, то надо осознавать, что для папы этот матч будет интересен из-за сборной России, а для сына — из-за сборной медиалиги. Поэтому тут нет противоречий.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Для Артема решение уйти в медиафутбол означает автоматически окончание профессиональной карьеры»

— Мы знаем, что Федор Кудряшов хотел создать свою команду в медиалиге. Кто еще из известных личностей мог залететь в лигу?

— Наверное, самая громкая команда, которая была в вот-вот сформированном формате, — Слуцкого и Дзюбы.

— Что помешало?

— Леонид Викторович (Слуцкий. — Прим. «СЭ») всегда ставил приоритетом возможность продолжать профессиональную карьеру. У него на тот момент были определенного рода наметки на возможность тренировать большой клуб. В итоге он возглавил «Шанхай Шэньхуа».

И Тема (Дзюба. — Прим. «СЭ») на тот момент тоже находился в подвешенном состоянии. Тогда он выбрал «Локомотив». Леонид Викторович тоже не все карты раскрывал и имел полное право на это.

— Дзюба играть не планировал?

— Нет-нет, не планировал.

— Просто участвовал бы в качестве президента?

— Да, конечно.

— Вас не удивляла информация о том, что, когда у Дзюбы не было клуба, звучали категоричные слова о его появлении в медиафутболе?

— Мне кажется, для ребят уровня Артема решение уйти в медиафутбол означает автоматически окончание профессиональной карьеры. Понимая его амбициозность и мотивацию, очевидно, что этот вариант всегда будет ему доступен. Поэтому правильно говорить: «Мы медиалигу не рассматриваем, просто потому что хотим продолжить играть в футбол». Это очевидно.

Они придерживались такой позиции. Я думаю, что она максимально правильная. Поэтому у него и есть предложения, он является хедлайнером РПЛ.

— Александр Дюков выражает надежду на наш допуск к международным соревнованиям в 2025 году. Изменится ли как-то взаимодействие медиалиги с РФС в данном случае?

— Мне кажется, нельзя эти вещи смешивать, потому что мы понимаем, что изменится формат Кубка России, если нас допустят до еврокубков.

Даже если нас вернут, участие команд лиги в ранних стадиях Кубка все равно принесет больше внимания аудитории. И да, сейчас немножко другой формат, есть Путь регионов, есть Путь РПЛ, но никто не отрицал классическую олимпийскую систему.

Наши команды с удовольствием будут доходить до тех стадий, в которых будут действительно конкурентные соперники. Мы все в любом случае от этого только приобретем. Больше чем убежден, что если в какой-нибудь 1/128 финала окажется команда медиалиги и будет играть параллельно с матчем какой-нибудь Лиги конференций, цифры и рейтинги трансляции будут сопоставимы. Или, может быть, даже у нас будут больше.

Матч сборной медиалиги против сборной ФНЛ в Дагестане увидело 3,5 миллиона зрителей на «Матч ТВ», а «Реал» — «Наполи» в Лиге чемпионов — 1,8. Это за два дня до нашей игры, плюс-минус в одно и то же время. Мы видим, что матч «Амкала» и «Динамо» посмотрело 2,8 миллиона, а у более статусных встреч цифры в два раза меньше. Я вообще не вижу в этом проблемы. Только порадуюсь за наш футбол в целом и за возможность для всех заниматься международным развитием и экспансией.

Николай Осипов. Фото Global Look Press

На геополитической арене принадлежность к России воспринимается как красная тряпка не самими участниками, а партнерами и спонсорами

— В 2025 году в ОАЭ состоится медиафутбольный чемпионат мира. На нем наша команда будет называться сборной России.

— Да, это так.

— Проблем не было?

— Я могу ошибаться, но, по-моему, право называться сборной России дает тебе место рождения в паспорте и его красный цвет. У нас есть договоренность, по которой мы получаем право называться сборной России по медиафутболу.

— Не будут ли вам как-то противодействовать в этом смысле?

— Я верю в договоренности и верю словам людей, кто мне озвучивал подобного рода возможность. Больше чем убежден, что их слова серьезнее различного рода формальных документов.

— Можете ли вы назвать этого человека?

— Лучше оставить это просто под статусом человека, принимающего достаточно много решений в российском футболе.

— Во время вашей поездки в США обсуждалось, что Дэвид Бэкхем должен был стать лицом чемпионата мира.

— К этому диалогу нужно вернуться, находясь в Штатах. Я больше чем убежден, что в 2025 году чемпионат мира состоится. Договоренности, которые были тогда достигнуты, всего-навсего упираются в точные даты проведения, в формат и, безусловно, в определенные финансово-денежные отношения.

— Турнир в этом году перенесли из-за денег?

— Тут не только деньги. В феврале, скажем, начинается священный месяц Рамадан. Очевидно, что лучше проводить соревнования в тот период, когда жизнь в стране с самого утра до позднего вечера продолжается в обычном режиме. В священный месяц активность многих людей в связи с постом и многими другими моментами снижается. А летом там жарко.

— Есть ли список сборных?

— Сейчас можно смело говорить про США, Канаду, Бразилию, Мексику, Аргентину, Индию, Китай, Индонезию, Таиланд, Францию, Нилерланды. Понятно, что будут Россия, Белоруссия и страна-хозяйка — ОАЭ. Можно смело говорить про Казахстан. Уверен, что Армения и Азербайджан с удовольствием свои сборные представят в силу просто огромного количества ребят, которые здесь этим занимаются. Я больше чем убежден, что мы еще несколько европейских стран внесем в список участников, поэтому их будет больше шестнадцати.

— Потенциальные европейские сборные, про которые вы говорили, — Германия и Испания?

— Европейские страны — это история, которой Жером Вальке (глава Международной ассоциации дружбы. — Прим. «СЭ») может позволить реализоваться. Он еще лучше меня знаком с людьми, руководящими спортом и футболом, в частности.

Но, как ни крути, сейчас на геополитической арене определенного рода принадлежность к России воспринимается как красная тряпка не самими участниками, а партнерами и спонсорами. Безусловно, не хочется, чтобы команды вставали перед выбором, где есть либо отсутствие спонсорских и партнерских проектов на одной чаше весов, а на другой — желание принять участие в классной истории.

Поэтому это, безусловно, история про компетенции, умение Вальке все организовать. Помимо Жерома в команде много профессионалов. Я не всех даже сам лично знаю и видел, но понимаю, что они в состоянии объяснить ситуацию многим, в том числе большому бизнесу и стране, принимающей данные соревнования.

— Вы также назвали США и Канаду, не самые дружественные страны по отношению к России. Так ли хорошо они к нам относятся, чтобы приехать на турнир?

— Надо не забывать, что мы иногда живем в определенном информационном поле, в котором многие вещи нам преподносят не совсем так, как они есть, либо мы воспринимаем их не так, как они есть.

Я не один раз был в Штатах и понимаю, что у людей, которые занимаются спортом или вообще в целом проживают свою счастливую жизнь, нет никаких предубеждений на предмет взаимодействия с Россией, с русскими, с россиянами. И это все, наверное, игры больших дядек в больших кабинетах, нежели соответствие действительной позиции гражданина той или иной страны.

Как ни странно, ни у одного из представителей США или Канады нет предубеждений на предмет взаимодействия со мной как с человеком из России и уж тем более как с командой, против которой они в состоянии играть. «Спорт вне политики» — это главный слоган, с которым в следующем году мы будем проводить разные международные старты.

Николай Осипов. Фото Global Look Press

Приглашение Путина на медиалигу — то, о чем можно помечтать

— Расскажите о себе.

— Я человек, который любит футбол, который понимает этот вид спорта как зритель, который вообще в целом понимает спорт и любит его. А также имеет определенные компетенции. Человек с хорошим образованием, с хорошим жизненным опытом, с прекрасными друзьями, с хорошей репутацией, в конце концов. Я имел возможность обзавестись разного рода друзьями, знакомствами, теми, кто всегда подскажет что-то в вопросах, в которых я не разбираюсь.

Надо не забывать, что все мы по-своему уникальны, и, возможно, спортивный менеджмент или спортивный маркетинг — это вещь, которая мне дается. Лучше, чем каллиграфия, вождение или, не знаю, легкая атлетика. Поэтому так совпало, что здесь навыки, знания, компетенции, желание и вовлеченность реализовались в том проекте, который мы сейчас обсуждаем.

А история с футболом, знакомствами и дружбой... Так сложились обстоятельства. Где-то меня познакомили друзья, с кем мы играли в футбол. С кем-то мы играли в американский футбол, с кем-то взаимодействовали в университете или на предыдущей работе. Да и в целом может быть какая-то жизненная позиция: в общей компании друзей что-то озвучиваешь, а люди запоминают и потом приходят к тебе за каким-то советом.

Так было с банком «Уралсиб», который мог стать партнером медиалиги. Ко мне обратился мой приятель по поводу моих компетенций в области амбассадорства через футболистов, на базе которых он бы принял это решение.

— Вы занимались бизнесом, который не был связан со спортом. Могли бы рассказать немного об этом?

— К примеру, говоря сейчас об участии Мексики в чемпионате мира, я понимаю, что все мои коммуникации с этой страной ведутся посредством знакомства с людьми, которые приезжали в мой отель на чемпионате мира с делегацией сборной этой страны и ее болельщиками.

Тогда это было самое большое спортивное и ивент-агентство, которое находится в Мексике. Они жили у меня в отеле. И случай, который нас подружил, заключался в том, что на одном из матчей в «Лужниках», где мексиканцы играли, полиция задержала одного человека из этой мексиканской тусовки.

Находясь в этот момент на ресепшене отеля, в диалоге с сотрудниками я увидел подходящего к нам мексиканца со словами: «Нашего друга задержала полиция. Вы не могли бы подсказать, что нам делать? Мы в вашей стране в первый раз».

Так я познакомился с одним из главных людей по организации международных выездов мексиканских болельщиков по любому виду спорта в любую точку мира. Мы поехали вместе в отделение полиции «Лужников» и освободили задержанного мексиканца. С тех пор мы прекрасные друзья и товарищи. Так тесен бывает мир, неожиданные встречи происходят там, где ты никогда этого не предполагал. Дальше Карлос, а именно так зовут этого человека, познакомил меня с огромным количеством других людей в индустрии спорта.

— Кто был самым видным человеком, с которым вам удалось познакомиться еще до прихода в спорт?

— Например, Сол Кэмпбелл. Я завтракал, а за соседним столом сидел человек, чье лицо мне было до боли знакомо, но я не мог понять, где я его видел и вообще что он делает в России.

— Это было на чемпионате мира?

— Ранняя весна 2018 года. Я иду на ресепшен и говорю: «Девочки, а что это за жилец у нас?» Отвечают, что это мистер Кэмпбелл. Сказал ему: «Знаете, очень приятно видеть вас в числе гостей нашего отеля. Для меня вы там вообще...» Я хоть и не болел никогда за «Арсенал», но всегда поддерживал сборную Англии.

Он говорит: «Блин, прикольно, давай фотку сделаем, отель у вас классный, мне так здесь нравится!» Просто приехал по каким-то своим делам, даже не связанным с чемпионатом мира. Оказывается, у него интерьерное дизайнерское агентство, одно из самых больших в Англии, и Сол Кэмпбелл, суперфутболист, огромный гигант, оказывается, занимается дизайном интерьеров. Прикольно же!

Еще Дэвид Бекхэм — это очевидно. До медиалиги познакомился с известным актером Дэнни Трехо. Как-то в Штатах собрались на матч американского футбола, который был на Олимпийском Стадионе в Лос-Анджелесе, играли «Рэмс». Их стадион находится на территории большого Университета Южной Калифорнии. А у Трехо есть сеть ресторанов. Один из них находился на территории рядом со стадионом. Там были бурито, тако — всякая мексиканская еда.

И мы перед матчем решили заехать посмотреть, что там и как. Потом сходили на футбол, уже собирались домой и просто навстречу нам шел Дэнни. Он такой: «Здорова пацаны, как дела?» Трехо маленький такой. Мы говорим: «Слушай, это вообще супердень сегодня, были у тебя в ресторане». Он ответил: «Красавцы! «Рэмс» — моя команда».

Помню еще как-то сидели пили кофе в Лос-Анджелесе, там открывался зал Флойда Мейвезера. Мой друг был одним из инвесторов. И просто шел он, а рядом с ним Мейвезер. «Флойд, привет!» Такое тоже было.

Николай Осипов. Фото Медиалига

— Вы долго занимались неспортивным бизнесом?

— Да. Со времен университета. С 2006-го по, наверное, 2020-2021-й.

— Вас всегда тянуло именно в спорт?

— Да я просто люблю спорт, у меня большая насмотренность. Сам активно занимался. Это сейчас, с появлением лиги и деток, не много свободного времени, не хватает на занятия спортом. А так в целом я всегда дружил с тренажерным залом. Плюс командные виды спорта. Футбол как база, хоккей. Это все результат насмотренности как болельщика с огромным стажем.

— Почему и в какой момент вы посчитали нужным сделать именно что-то в медиафутболе? Почему не любой другой спорт?

— Обстоятельства так сложились. Просто предложил товарищу, которому нужно было эффективно использовать бюджет его компании. Проект предложил сделать в силу просто шапочного знакомства с тогда еще блогерским футболом для молодой аудитории.

Мне показалось правильным идти не через инфлюэнсера, футболиста сборной России например, а через людей, воздействующих на другое поколение, но имеющих отношение к спорту и к футболу, в частности. Таким образом было принято решение, в котором партнеры могли бы реализовывать свои потребности, а аудитория — получать куда более качественный и интересный продукт. В итоге получился, как мне кажется, новый вид спорта.

— Затронем тему медийного хоккея. Это вообще прибыльно?

— Дело в том, что первые два сезона лиги, да и третий тоже, были не про прибыль, они были про имидж, внимание и интерес аудитории.

Футбол сложно реализовать с точки зрения инфраструктуры, которой богат город. А с хоккеем еще сложнее. Площадок гораздо меньше. Они сильно заняты детскими академиями либо арендаторами. Причем с арендой, оплаченной на год вперед. А для проведения полноценного интересного турнира всегда нужно много свободного времени на площадке и, естественно, брендинг, который ты не можешь снимать-устанавливать, снимать-устанавливать. Иначе это все большие затраты, просто нерелевантно.

Поэтому, мне кажется, самое правильное время для хоккея — это лето, когда в большом хоккее сезон на паузе, площадки свободны и можно закольцевать эту сезонность. Думаю, что мы с хоккеем до лета сделаем паузу. Будем проводить его ежегодно, но не зимой. Да, потеряем формат «Зимней классики», который мне очень нравится, но зато сможем хорошо и полноценно сделать турнир летом под крышей на ледовой арене.

— Вы начинали хоккейный турнир в парке «Патриот». Почему такой выбор локации, особенно с учетом того, что это было рядом с храмом Вооруженных сил?

— Это очень живописный пейзаж, классная локация, подходящая по размерам и формату.

Мне кажется, это формат «Зимней классики», потому что открытых катков, способных принять подобного рода развлечение, в Москве практически нет. У нас на тот момент был сад «Эрмитаж», но каток без защитных стекол — это очевидно небезопасно для зрителей.

На ВДНХ есть каток, плюс-минус похожий на то, что нам нужно, но он всегда занят массовым катанием. Есть ГУМ-каток нестандартных размеров и не подходящий под классический хоккей, потому что он гораздо больше в длину. Плюс это все-таки спецобъект, имеющий определенного рода ограничения, а также требующий согласования со всеми силовыми структурами в стране в целом. Поэтому люди, которые умудряются там поиграть в хоккей под трансляцию, — когорта избранных. Мы сами понимаем, что это история не про «просто выйти поиграть». Так что все упирается в локации площадки.

— Слышали достаточно конспирологическую версию, что локация рядом с храмом Вооруженных сил была выбрана, чтобы в каком-то плане выслужиться.

— Нет. На предмет аренды данного катка мы коммуницировали не с министром обороны Сергеем Шойгу и ни в коем случае не с людьми, приближенными к руководству страны.

Мы просто связались с управляющей компанией, которая занимается эксплуатацией данного объекта. И они одни из немногих, кто согласился. «Патриот» пошел нам на встречу, решив на неделю оставить работать систему заморозки льда и дать возможность нам забрендировать площадку.

— Президент России — большой фанат хоккея. Хотели бы вы когда-нибудь увидеть Владимира Путина на матче Медийной хоккейной лиги, и возможно ли это вообще?

— Мне кажется, это будет сложно сделать в плане выхода на лед. Возможно, скорее в качестве приглашенного гостя. Но есть ощущение, что масштаб и формат футбольной медиалиги быстрее может вызвать интерес для его появления, нежели хоккей.

С другой стороны, есть несколько прикольных задумок по международной истории, в которой именно на хоккее Владимир Владимирович может оказаться быстрее, чем на футболе. Но, безусловно, появление такого рода гостей — это всегда статус и правильное внимание продукту. Ну и, естественно, оценка со стороны первого лица государства. Поэтому, конечно, это почетно, конечно, это то, о чем можно помечтать. Но я не знаю, насколько это сейчас осуществимо.

Николай Осипов. Фото Global Look Press

Я душу дьяволу не продавал, не продаю и не собираюсь продавать

— Не было ли мысли пригласить президента ФИФА Джанни Инфантино на чемпионат мира по медиафутболу?

— Дело в том, что еще очень много времени до того, как это все получит определенную форму. И, безусловно, мы будем стараться приглашать, рады видеть всех, о ком мы сейчас говорили или о ком еще вспомним в моменте. Конечно, да, но повторюсь, об этом пока не думал.

— Мы затронули тему денег и хотели узнать, сколько зарабатывает лига и через какое время это стало прибыльным делом?

— Жизнь лиги идет и вне соревновательного формата — это расходы на офис, контент. Подготовка чемпионата мира тоже требует средств. И поэтому в целом по году какую-то цифру тоже можно выработать. Но в любом случае 2024 год и вторая половина 2023-го — период, который можно смело называть работой в плюс.

Если говорить про какой-то формат, масштаб цифр, это, наверное, несколько десятков миллионов рублей в год до выплаты налогов. В конце концов, мы один из немногих спортивных проектов, который работает «вбелую» и платит огромное количество налогов. Миллион-полтора в месяц — это та цифра моего дохода, к которой можно прийти по итогам 2024 года.

— У вас был тяжелый момент в жизни, вы даже рассказывали про отданную в залог машину.

— Я думаю, что, во-первых, все это напрямую связано с тем, что изначально проект задумывался как нечто меньшее, чем он получился уже даже к концу первого сезона. Во-вторых, безусловно, тяжело спланировать то, чего в природе до этого не существовало.

В-третьих, это, конечно, все-таки правильное финансовое управление и администрирование различного рода процессов, подрядов и реализации задуманных идей, потому что никто не знает, сколько может стоить графика, пока ты ее не нарисуешь так, какой ты ее хочешь видеть, и не получишь ценник от агентства, кто умеет это делать лучше всех. И ты такой: «О'кей, три миллиона так три миллиона».

Безусловно, курс доллара, к которому, как ни крути, мы привязаны, и рост цен на различного рода товара и услуги. Да и в целом ты не можешь знать до конца, сколько будет стоить аренда стадиона в Волгограде или «Газпром Арены», до тех пор пока не сделаешь официальный запрос и не получишь цифры на выходе под ключ.

То же самое связано с другими моментами. Всегда хочется играть большее количество матчей на больших стадионах. Всегда хочется делать более качественные выезды. Всегда хочется, чтобы команды жили в 4-звездочном отеле, летели прямым рейсом с максимально комфортным временем вылета и прилета. Все это деньги. Безусловно, первые сезоны были потрачены на то, чтобы все это понять, настроить. А дальше уже — правильно планировать и управлять.

— Когда закладывали машину, у вас не было мысли — зачем я все это делаю?

— Как человек, который много занимался бизнесом, я понимал и знал, что всегда надо чем-то жертвовать, а также инвестировать в надежду, что потом это вернется. Это классическое правило, мне кажется, любого бизнеса.

Машину я закладывал, чтобы отдать долги, а не инвестировать в бизнес. Долги, которые были во многом из-за, скажем так, пофигистского отношения партнеров к продукту, который мы делаем, к договоренностям личного характера, которые были мной достигнуты. Они также были вызваны во многом еще и тем, что мы, наверное, недооценили масштаб роста лиги.

Но при всем при этом нет ни одного человека в Москве или в России, кто бы сказал, что я кому-то что-то должен, поэтому относиться к долгам таким образом приучили жизнь, родители, правильный образ и правильная компания. По долгам всегда надо платить, даже в ущерб себе.

— Медиалига может существовать без Николая Осипова?

— Думаю, что любой проект может существовать без кого бы то ни было, потому что незаменимых людей нет. Вопрос — как он будет существовать, что он будет собой представлять, и вопрос — что будет в это время делать Николай Осипов.

— Вы рассказывали, что кто-то хотел отнять у вас лигу. А были ли предложения о ее покупке?

— Предложений о выкупе проекта никогда не поступало. Были ознакомительные встречи, вопросы «а готовы ли?», «а рассматриваете ли?», но дальше разговоров ничего не заходило. По поводу «отнять» или «отжать», как скорее принято выражаться в такого рода бизнесе, были попытки людей нажиться деньгами. Приходили люди, говорили: «Вы не взяли нашу команду в турнир, поэтому мы потеряли спонсорский пакет, будьте любезны, отдайте нам его с лихвой». Причем приходили понятные мне люди, которые до сих пор в лиге даже находятся в статусе разного рода команд или игроков. Но ничего не получилось.

Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, «ваши ожидания — это ваши проблемы». Не подписанные вами или не реализованные вами задумки не имеют никакого отношения к тому, почему ваша команда неинтересна или не попала в сезон. И тут вам никто обещаний не давал. Это все желание подогнать ответ под вопрос, а так это не работает.

— Есть ли какая-то сумма, за которую вы бы могли продать медиалигу?

— Да, конечно, есть. Я считаю, что любой бизнес имеет стоимость. Любой бизнес имеет возможность быть проданным или переуступленным. Вопрос только в том, что он будет представлять собой без тебя как руководителя, будешь ли ты внутри этой конструкции продолжать свое существование. И, естественно, вопрос цены.

Я душу дьяволу не продавал, не продаю и не собираюсь продавать, но проект — это всегда что-то очень понятное с точки зрения формы и способное к тому, чтобы быть реализованным при определенных обстоятельствах. Это безусловно.

— Николай Осипов два года подряд в топе самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ». Ощущаете себя таким?

— Наверное, да. Мне кажется, что огромное желание сделать российский футбол лучше и возможность это делать позволяют считать себя человеком, который может влиять на развитие российского футбола, по крайней мере тем продуктом, которым я занимаюсь.

Николай Осипов. Фото Медиалига

Блиц!

— Если бы у вас была возможность пригласить любого гостя на матч МФЛ, кто бы им был?

— Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Лионель Месси.

— Николай Осипов — долларовый миллионер?

— Он там был и, уверен, еще будет.

— Крап заиграет в РПЛ?

— В шоу-матче.

— Вечная жизнь или вечная медиалига?

— К счастью, вечность медиалиги напрямую зависит от вечности жизни Николая Осипова, поэтому вечная жизнь.

— Если бы про МФЛ снимали фильм, как бы он назывался?

— С этим вопросом приходило несколько больших организаций и больших сценаристов. Наверное, озвучивать рабочие названия, с которыми приходили они, неправильно. А я бы так и назвал — «Медиалига».

— Медиалига или рай?

— Рай, конечно.